Lastwagenanhänger brennt in Stuttgart vollends aus

02.07.2020, 07:29 Uhr | dpa

In Stuttgart ist hat ein Lastwagen mehrere Tonnen Papier transportiert, als die Ladung plötzlich Feuer fing. Der Fahrer reagierte umgehend – doch die Fracht war nicht mehr zu retten.

Ein mit mehreren Tonnen gepressten Papiers beladener Anhänger eines Lastwagens ist in Stuttgart in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Der 45 Jahre alte Fahrer hatte die Flammen früh genug bemerkt und das Zugfahrzeug vom Anhänger abgekoppelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Er blieb unverletzt. Weshalb der Anhänger am Mittwochabend Feuer fing, war zunächst unklar. Die Lösch- und Aufräumarbeiten hielten bis in die Morgenstunden des Donnerstags an.

Die Feuerwehr hatte mit immer wieder aufflammenden Glutnestern zu kämpfen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgarter Innenstadt war deshalb bis in den Morgen hinein gesperrt, sollte jedoch im Laufe der Vormittags wieder freigegeben werden, hieß es.