Hoher Sachschaden

Mehrere Fahrzeuge in Stuttgart ausgebrannt

06.10.2020, 15:49 Uhr | t-online

Polizisten stehen um verbrannte Fahrzeuge herum, Löschschaum liegt auf dem Boden: Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge in Stuttgart ermittelt die Polizei. (Quelle: Alexander Hald/VMD-Images/dpa)

Im Stuttgarter Stadtteil Mühlhausen haben fünf Autos gebrannt. Die Polizei suchte mit Hilfe eines Hubschraubers nach einem Verdächtigen.

In der Nacht zum Dienstag sind in Stuttgart-Mühlhausen fünf Fahrzeuge ausgebrannt. Zeugen haben die Rettungskräfte zu einem brennenden Auto auf einem Parkplatz an der Adalbert-Stifter-Straße gerufen, teilte die Polizei mit.



Als die Feuerwehr eintraf brannten bereits mehrere Wagen. Laut dpa soll die Polizei mit Hilfe eines Hubschraubers nach einem Verdächtigen gesucht haben. Ob die Suchaktion mit dem Brand in Verbindung stand, ist unklar. Laut Behörde ermittele man in alle Richtungen.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt laut Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.