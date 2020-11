Neue Mitarbeiter

Sozialarbeiter sollen zweite Krawallnacht in Stuttgart verhindern

02.11.2020, 07:53 Uhr | dpa

Jugendliche und die Polizei stehe nachts am Eckensee im Schlosspark in Stuttgart (Archivbild): Wohl von dort aus hatten sich in Stuttgart im Juni Randalierer ihren Weg durch die Innenstadt gebahnt. (Quelle: Lichtgut/imago images)