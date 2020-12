Stuttgart

Feuer in Stuttgarter Altenheim: Drei Menschen in Klinik

04.12.2020, 21:09 Uhr | dpa

In einer Wohnung in einem Altenheim im Stuttgarter Stadtteil Münster ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden am späten Freitagnachmittag alarmiert, wie die Leitstelle Stuttgart mitteilte. Mehrere Bewohner des Heims seien noch in ihren Wohnungen gewesen. Die Einsatzkräfte brachten die Menschen ins Freie. 16 Betroffene wurden dem Rettungsdienst übergeben, drei von ihnen wurden medizinisch versorgt und kamen in eine Klinik. Der Brand war nach kurzer Zeit gelöscht.