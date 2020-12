Stuttgart

Auto kollidiert mit Straßenbahn: Mindestens eine Verletzte

09.12.2020, 20:26 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einer Straßenbahn in Stuttgart ist mindestens eine Frau verletzt worden. Zunächst war unklar, ob es weitere Verletzte gibt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend sagte. Die Frau war im Stadtteil Bad Cannstatt mit ihrem Wagen mit der Bahn kollidiert. Wie es dazu kam und wie viele Passagiere in der Bahn saßen, war zunächst nicht bekannt.