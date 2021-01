Mehrere Gäste anwesend

Kneipe in Stuttgart von Polizei wegen Corona-Verstößen geschlossen

12.01.2021, 08:11 Uhr | t-online

Wegen der Corona-Pandemie dürfen Kneipen eigentlich nicht öffnen. Doch einem Wirt und einigen Gästen in Stuttgart war das offenbar egal – sie tranken in einer Gaststätte hinter verschlossenen Türen.

Die Polizei in Stuttgart hat am Sonntagabend eine Kneipe geschlossen, in der sich verbotenerweise mehrere Gäste aufgehalten hatten. Wie die Behörde am Montag berichtete, fuhr eine Streife in Bad Cannstatt zu dem Lokal, weil eine Zeugin die Beamten über Betrieb in der Kneipe informiert hatte.

Vor Ort fanden sie zwar die Türen und Fenster des Lokals verschlossen vor, dennoch waren laut Bericht Stimmen aus dem Inneren zu hören. Als die Beamten an die Türen klopften, sollen mehrere Gäste in das Treppenhaus gerannt sein und versucht haben, sich in einer Wohnung zu verstecken.

Wirt verstieß schon einmal gegen Auflagen

Laut Bericht befanden sich zwölf Gäste in der Kneipe, der Großteil von ihnen soll keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Auch fehlten Desinfektionsmittel. Zudem soll der Wirt gegen die Gewerbeordnung verstoßen haben.



Der Wirt selbst, der laut Bericht an diesem Abend nicht anwesend war, ist schon einmal wegen eines ähnlichen Verstoßes aufgefallen. Ihn erwartet nun ein hohes Bußgeld. Die Gäste erhielten Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit.