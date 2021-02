Stuttgart

Dreiste Sprüche: Klimaaktivisten fälschen CDU-Wahlplakate

25.02.2021, 11:16 Uhr | dpa

Ein gefälschtes Wahlplakat mit der Aufschrift "CDU, weil uns die Zukunft der Kinder am Arsch vorbei geht. CDU-BaWü" hängt an einem Mast in der Innenstadt. Foto: Marijan Murat/dpa (Quelle: dpa)