Vorsorgliche Maßnahme

Stuttgart schließt drei Kitas wegen Corona-Mutante

01.03.2021, 08:59 Uhr | t-online

Ein Kind in einer Kita (Symbolbild): Wegen mutierter Coronaviren sind drei Einrichtungen in Stuttgart geschlossen worden. (Quelle: Zuma Press/imago images)

Nur wenige Tage nach Beginn des Regelbetriebs in Kitas hat die Stadt Stuttgart drei Einrichtungen schließen lassen. Es sind mutierte Coronaviren nachgewiesen worden.

Nach rund zweimonatiger Schließung und Notbetreuung durften Kitas vergangenen Montag wieder öffnen. Doch nur wenige Tage später heißt es für die Kinder dreier Stuttgarter Kitas, wieder zu Hause zu bleiben. Die Stadt ließ die Einrichtungen vorsorglich schließen – wegen mutierter Coronaviren.

In den betroffenen Einrichtungen sind mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei wurde die britische Corona-Mutante B.1.1.7 nachgewiesen. Betroffen sind zwei Kinder in einer Kita und jeweils eine Erzieherin in den anderen Einrichtungen.



"Für die jeweiligen Gruppenmitglieder und die Haushaltsangehörigen gilt nun eine zweiwöchige Quarantäne", teilte die Stadt mit. Alle Betroffen haben zudem Anspruch auf einen Corona-Test. Die Quarantäne könne so aber nicht verkürzt werden, heißt es. Das Gesundheitsamt ermittle nun, wie viele Folgefälle es gibt. "Alle Proben werden auch auf Virusmutationen untersucht und ausgewertet."

In Stuttgart haben sich in den letzten sieben Tagen 318 Personen mit Corona infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt (Stand: 28. Februar) bei 50,0.