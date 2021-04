Entscheidung erst im Juni

OB Nopper "voller Hoffnung" für Cannstatter Wasen

16.04.2021, 18:16 Uhr | dpa

Angesichts der Corona-Lage scheint eine Großveranstaltung wie der Cannstatter Wasen in weiter Ferne. OB Nopper zeigt sich dennoch hoffnungsvoll – und vertagt die Entscheidung über den Wasen 2021 erneut.

Zum spätmöglichsten Zeitpunkt will Stuttgart darüber entscheiden, ob das 175. Cannstatter Volksfest in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie stattfinden kann. Anvisiert ist ein Votum Mitte Juni, wie Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Freitagabend erklärte. "Wir alle bleiben voller Hoffnung, dass mit der zunehmenden Impf- und Testoffensive das Cannstatter Volksfest stattfinden kann."

Frank Nopper (CDU), Oberbürgermeister von Stuttgart (Archivbild): Er zeigte sich hoffnungsvoll, dass das Cannstatter Volksfest 2021 stattfinden kann.



Eine Alternative für das ursprünglich vom 17. April bis 9. Mai geplante Frühlingsfest auf dem Wasen werde es angesichts der aktuellen Corona-Lage allerdings nicht geben – auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt.



Das habe man "einvernehmlich" mit Schaustellern und Schaustellerverbänden entschieden. In der Landeshauptstadt liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei rund 200.