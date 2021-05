Für alle Vakzine

Impfstoff-Priorisierung wird in Arztpraxen aufgehoben

12.05.2021, 07:19 Uhr | dpa

Beratungsgespräch vor der Impfung gegen Corona in einer Arztpraxis (Symbolbild): In den Praxen in Baden-Württemberg sollen die Ärzte künftig für alle Impfstoffe selbst priorisieren. (Quelle: Wilhelm Mierendorf/imago images)