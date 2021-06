Stuttgart

Verkehrswissenschaftler Heimerl tot

12.06.2021, 11:57 Uhr | dpa

Der Verkehrswissenschaftler Gerhard Heimerl ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Dies geht aus am Samstag in der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" veröffentlichten Todesanzeigen hervor. Heimerl hatte für das Projekt Stuttgart 21 entscheidende Vorüberlegungen angestellt. Er starb am 2. Juni.

Sein Name steht vor allem für die fast fertige ICE-Neubaustrecke nach Ulm. Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm umfasst Stuttgart 21 und die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm. Nach letzten Schätzungen soll es 8,2 Milliarden Euro kosten. Im Finanzierungsvertrag waren im Jahr 2009 noch 4,5 Milliarden Euro festgelegt worden.

Auf Heimerl ging in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auch der S-Bahntunnel zwischen der Innenstadt und der Universität in Stuttgart-Vaihingen zurück. Der ausgebildete Bauingenieur war vor seiner Tätigkeit an der Universität Stuttgart unter anderem bei der damaligen Deutschen Bundesbahn und im Bundesverkehrsministerium tätig.