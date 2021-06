Stuttgart

Unwetter reißt Dachteile vom Stuttgarter Opernhaus

28.06.2021, 22:38 Uhr | dpa

Heftige Böen haben Teile des Opernhauses in Stuttgart abgedeckt. Das teilte Intendant Viktor Schoner der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend mit. "Ich stehe unter dem Dach und werde ganz schön nass", sagte er. Der Sturm habe Teile des Daches abgedeckt. Kupferteile seien auf den Vorplatz gestürzt. Die Seitenbühne stehe unter Wasser. Auch eine Statue sei abgestürzt. Teils regne es über Lampen ins Gebäude. 250 Gäste seien zur Zeit des Unwetters bei einem Liederabend in der Oper gewesen, niemand sei verletzt worden.

Wegen heftiger Gewitter im Südwesten sind viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend ausgerückt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Abend vor "teils extremem Unwetter" im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb.