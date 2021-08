Stuttgart

Baugenehmigungen: Starker Anstieg bei Zweifamilienhäusern

19.08.2021, 10:09 Uhr | dpa

Die Zahl der Baugenehmigungen in Baden-Württemberg hat 2021 im ersten Halbjahr stark zugenommen. Von Januar bis Juni legten sie um fast ein Fünftel auf 24 367 Baufreigaben für Neubauwohnungen zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Ein besonders kräftiges Plus von 41 Prozent gab es im Neubau von Zweifamilienhäusern. Die aus Sicht der Bauindustrie für die breite Bevölkerung besonders wichtigen Neubaugenehmigungen von Mehrfamilienhäusern stiegen hingegen um 21 Prozent.

Das Plus bei den Einfamilienhäusern betrug zwischen Januar und Juni lediglich 4 Prozent. Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Indikator für den Neubau im Kampf gegen Wohnungsnot in vielen Städten. Allerdings werden in einigen Fällen Wohnungen genehmigt, aber zunächst nicht gebaut. Hintergrund sind oftmals Kapazitätsengpässe bei Baufirmen und Handwerkern. Im ersten Halbjahr stiegen die Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen um fast ein Drittel. Weiterhin seien 490 Wohnungen (plus 17 Prozent) in Nichtwohngebäuden zum Bau freigegeben.

Hinzu seien von Januar bis Juni 3959 Bestandswohnungen gekommen. Bei ihnen wurden Umbau-, Anbau- oder Ausbaumaßnahmen genehmigt. Diese Wohnungen werden dem Wohnungsmarkt nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder zur Verfügung stehen, wie die Statistiker weiter mitteilten.