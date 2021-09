Stuttgart

Hauk will Weinbauern bei Vorsorge gegen Wetterextreme helfen

13.09.2021, 13:19 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Starkfrost, Sturm und Starkregen will das Land den Obst- und Weinbauern im Südwesten dauerhaft stärker unter die Arme greifen. Das Agrarministerium teilte am Montag mit, dass Ertragsversicherungen im Obst- und Weinbau gegen diese Risiken dauerhaft vom Land gefördert werden sollen. Ein entsprechendes Pilotprojekt soll verstetigt werden. "Die Zahl der teilnehmenden Obst- und Weinbaubetriebe bestätigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und auf breite Akzeptanz trifft", sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Montag.

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass mehr für den Schutz gegen Frostschäden und gegen Trockenheit getan werden müsse. Die langen Nässeperioden in diesem Jahr hätten wiederum die schnelle Ausbreitung von Pilzkrankheiten in den Reben begünstigt. Das werde sich auf die Erntemengen auswirken. "Was die Qualität des 2021er Weinjahrgangs angeht, gehe ich davon aus, dass er die Erwartungen erfüllen wird", sagte Hauk.