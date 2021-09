Lehrer verletzt

Jugendliche bedrohen 13-Jährigen an Schule mit Waffe

22.09.2021, 12:36 Uhr | dpa, t-online

Ein Polizist in Uniform steht vor einem Einsatzwagen der Polizei (Archivbild): In Fellbach bei Stuttgart haben Jugendliche einen Jungen mit einer Waffe bedroht. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Bei Stuttgart haben zwei unbekannte Jugendliche einen 13-Jährigen auf seinem Schulgelände mit einer Schusswaffe bedroht. Nun sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen.

An einer Schule in Fellbach bei Stuttgart sollen zwei Jugendliche einen 13-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und einen Lehrer leicht verletzt haben. Die bislang unbekannten Täter hatten den Schüler am Dienstag offenbar gezielt auf dem Schulgelände aufgesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Der 13-Jährige sei von den beiden danach mit der Waffe eingeschüchtert worden. Einer der beiden Jugendlichen habe versucht, den Jungen mit der Faust zu schlagen. Er traf den Angaben zufolge jedoch einen Lehrer, der dem Schüler helfen wollte. Danach flüchteten die Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Schüler bei Stuttgart bedroht: Polizei sucht unbekannte Jugendliche

Die Polizei sucht nun zwei männliche Unbekannte, die etwa zwischen 16 und 19 Jahre alt sein sollen. Beide werden als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hellhaarig beschrieben. Sie sollen schwarze Pullover mit einer Jacke darüber, schmale Hosen und Turnschuhe getragen haben. Einer von ihnen war der Beschreibung nach an seinem Hals, im Gesicht und an seiner Hand tätowiert.

Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der beiden Unbekannten unter der Telefonnummer 0711 5772-0.