Mit Bewirtung und Gewinnspiel

Stuttgarter Wilhelma bietet spontane Corona-Impfung

25.09.2021, 09:28 Uhr | dpa

Blutbrustpaviane sitzen auf einem Stein in der Wilhelma: Im Tiergarten werden die Wirkstoffe von Biontech und Johnson&Johnson verimpft. (Quelle: Arnulf Hettrich/Symbolbild/imago images)

Besondere Impfaktion in Stuttgart: Im Tiergarten Wilhelma gibt es am Samstag die Corona-Wirkstoffe von Biontech und Johnson&Johnson. Ein Termin ist nicht nötig.

Wilhelma-Besucherinnen und -Besucher können sich am Samstag (25. September) vor Ort gegen das Coronavirus impfen lassen. Damit beteiligt sich der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart an der Aktionskampagne des Landes. Die Spritzen setzt ein mobiles Impfteam des Robert-Bosch-Krankenhauses. Es sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Auffrischungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Das Team steht von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr bereit.

Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin sagte laut Mitteilung: "Wir wollen hier niemanden dazu überreden, sondern Menschen, denen bisher die passende Gelegenheit oder der letzte Impuls gefehlt hat, eine einfache und angenehme Option bieten, sich den Piks auch spontan abzuholen."

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Impfaktion gibt es Bewirtung und ein Gewinnspiel – wer sich bei der Aktion impfen lässt, dem winkt eine der seltenen Tierbegegnungen mit Kamelen.