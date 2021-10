Weiterer Mann verletzt

22-Jähriger stirbt nach Streit in Stuttgart

11.10.2021, 08:40 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei (Archivbild): In Stuttgart ist ein Mann nach einem Streit gestorben. (Quelle: Seeliger/imago images)

Über die Hintergründe ist noch wenig bekannt: In Stuttgart hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Ein 22-Jähriger wurde dabei verletzt und kam ums Leben.

Ein 22-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in Stuttgart gestorben. Der Mann sei zunächst verletzt in ein Krankenhaus gekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.



Bei dem Streit am Sonntagnachmittag ist auch ein 21-Jähriger verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei gebe aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details bekannt, hieß es weiter.