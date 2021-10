GSV Höpfigheim gegen FC Marbach

Tumult bei Fußballspiel – 18-Jähriger ins Gesicht geschlagen

18.10.2021, 13:57 Uhr | t-online

Das Bein einer Person ist neben einem Fußball zu sehen (Symbolbild): In Steinheim an der Murr ist ein Fußballspiel eskaliert. (Quelle: Zink/imago images)

Eskalation in der Kreisliga: Bei einem Spiel haben sich die Mannschaften zweier Vereine in Steinheim in Baden-Württemberg derart gestritten, dass es zu tumultartigen Szenen gekommen ist. Ein Spieler wurde verletzt.

Auf einem Fußballplatz in Steinheim an der Murr im Kreis Ludwigburg (Baden-Württemberg) ist am Sonntag ein Kreisligaspiel zwischen GSV Höpfigheim und dem FC Marbach eskaliert.

Wie die Polizei berichtet, kam es "vermutlich nach einem Foul" in der Nachspielzeit zu Streitereien zwischen den Spielern. Daraufhin hätten sich auch Zuschauer und Betreuet auf das Spielfeld begeben – es sei zu "tumultartigen Szenen" gekommen. Das Spiel der Kreisliga B2 musste daraufhin abgepfiffen werden.

Nachdem sich die Auseinandersetzungen zunächst gelöst hatten, ist es unter den Spielern erneut zu Streit gekommen. Ein 18-Jährig



er habe daraufhin einen Schlag ins Gesicht bekommen. Von welchem Spieler, ist noch unklar und wird nun ermittelt. Ein Krankenwagen musste den jungen Fußballspieler betreuen.

Nach offiziellen Angaben hatte der GSV Höpfigheim das Spiel mit 2:1 gegen den FC Marbach gewonnen.