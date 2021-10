Stuttgart

Fortuna Interesse an VfB-Profi Stenzel? Mislintat wehrt ab

28.10.2021, 12:59 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat Spekulationen zurückgewiesen, dass Zweitligist Fortuna Düsseldorf Interesse an einer Verpflichtung von Pascal Stenzel in diesem Winter haben soll. "Davon habe ich noch nichts gehört. Wenn das jetzt schon konkret wäre, würde ich das wissen", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Donnerstag. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger Stenzel spielt in den Plänen von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo in dieser Saison der Fußball-Bundesliga bisher kaum eine Rolle. "Auch wenn er im Moment eine schwere Phase hat, ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft", sagte Mislintat.