Stuttgart

Vorfahrt genommen: Vier Menschen schwer verletzt

02.11.2021, 05:32 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Stuttgart vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe am Montag an einer Kreuzung offenbar die Vorfahrt eines 37-Jährigen missachtet, teilte die Polizei mit. Beide Autos stießen zusammen und wurden gegen die Wand eines Gebäudes geschleudert. Der 20-Jährige, seine beiden 18-jährigen Mitfahrer und der 37-jährige Fahrer des zweiten Autos wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.