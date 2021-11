Stuttgart

Notruf in Baden-Württemberg nicht erreichbar

11.11.2021, 06:19 Uhr | dpa

Die Notrufnummern 110 und 112 sind in Baden-Württemberg am Donnerstagmorgen nicht erreichbar gewesen. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am frühen Morgen mit. Wann die Störung wieder behoben sein werde, war ebenso noch unklar. Das Innenministerium bittet die Menschen im Südwesten, bei Notfällen die örtlichen Polizeidienststellen anzurufen.