"Provokant angeschaut"

Zwei Männer prügeln sich in Stuttgarter S-Bahn

18.11.2021, 14:54 Uhr | t-online

Eine S-Bahn in Stuttgart (Symbolbild): In der S6 Richtung Zuffenhausen prügelten sich zwei Männer. (Quelle: Hettrich/imago images)

Wohl wegen eines "provokanten" Blickes hat es in Stuttgart eine Schlägerei zwischen zwei jungen Männern gegeben. Diese wurde erst am Hauptbahnhof ausgetragen und verlagerte sich dann in eine S-Bahn.

Ein 27-Jähriger und ein 21-Jähriger haben sich in Stuttgart eine Schlägerei geliefert. Die Auseinandersetzung soll laut Polizei am Mittwochabend am Stuttgarter Hauptbahnhof damit begonnen haben, weil der Ältere den Jüngeren "provokant angeschaut" haben soll.

Daraufhin sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Diese verlagerte sich dann in die S-Bahn 6 in Richtung Zuffenhausen. Dort soll der 27-Jähriger auf den 21-Jährigen noch eingeschlagen haben, auch, als dieser bereits am Boden gelegen haben soll. Reisende hätten noch versucht, die beiden Kontrahenten voneinander zu trennen.

Schlägerei in S-Bahn in Stuttgart: Männer polizeibekannt

Der 21-Jährige stieg dann beim Halt der S-Bahn in Zuffenhausen aus, wo der kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen wurde. Auch der Ältere wurde dort angetroffen. Beide hatten laut Polizei durch den Streit leichte Verletzungen im Gesicht, verzichteten jedoch auf eine Behandlung.

Die Männer seien der Polizei bereits bekannt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.