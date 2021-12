Stuttgart

Vier Güterwaggons in Stuttgart entgleist

01.12.2021, 12:20 Uhr | dpa

Aus zunächst ungeklärter Ursache sind vier Waggons eines Güterzugs in Stuttgart entgleist. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde dabei niemand verletzt, es sei jedoch ein erheblicher Schaden an der Fracht entstanden - ebenso an Waggons und Gleisen. Die Schadenshöhe konnte demnach aber noch nicht beziffert werden. Der Unfall hatte sich am Dienstagabend auf einem Nebengleis im Bereich des Hafens im Stadtteil Untertürkheim ereignet.

Angaben zufolge enthielten die Waggons kein Gefahrgut, weshalb eine mögliche Gefährdung ausgeschlossen werden konnte. Die Bundespolizei ermittelt wegen Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs in verschiedene Richtungen, wie ein Sprecher mitteilte. Von einem vorsätzlichen Unfall gehen die Ermittler aktuell nicht aus, hieß es.