Stuttgart

Regnerisches und nasskaltes Wochenende in Baden-Württemberg

04.12.2021, 11:57 Uhr | dpa

Regnerisch und nasskalt soll das Wochenende in Baden-Württemberg werden. Vor allem im Schwarzwald sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter voraus. Temperaturen von drei bis fünf Grad seien für Baden-Württemberg zu erwarten. Zu stürmischen Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde soll es im Süden des Landes kommen. Am Nachmittag wird es auch im Norden windig. Im Hochschwarzwald kann es schwere Sturmböen von bis zu 95 Kilometern pro Stunde geben. In der Nacht zum Sonntag sollen die Böen wieder abschwächen. Oberhalb von 600 Metern kann es laut DWD zu leichtem Frost und streckenweise Glätte kommen.

Am Montag soll es wieder etwas trockener werden. "Neuschnee bis in tiefere Lagen wird es am Dienstagmorgen geben", sagte ein Sprecher des DWD am Samstag. Der Neuschnee habe gute Chancen liegenzubleiben.