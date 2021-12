Polizei sucht Täter

20-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

12.12.2021

Raub in Stuttgart: Drei Männer haben einen Mann überfallen. Einer von ihnen trug eine Sturmhaube. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Drei Männer haben einen 20-Jährigen in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige in der Nacht auf Sonntag gegen 0.20 Uhr in der Königstraße unterwegs, als er von den drei Männern angegriffen wurde.

Einer der Männer trug eine Sturmhaube und forderte ihn demnach mit vorgehaltenem Messer auf, die Geldbörse herauszugeben. In dem Portemonnaie befanden sich nach Angaben des Opfers 100 Euro, teilte die Polizei mit.

Alle drei Täter waren den Angaben zufolge circa 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/89905778 zu melden.