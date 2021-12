Bei Stuttgart

Betrunkene fährt in Gegenverkehr – drei Verletzte

14.12.2021, 13:28 Uhr | MaM, t-online

In der Nähe von Stuttgart ist eine 24-Jährige mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Auf der B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd ist am Montagabend eine 24-Jährige in den Gegenverkehr gefahren und mit einem Wagen kollidiert. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Wie die Polizei berichtet, sei die Fahrerin gegen 20 Uhr mit ihrem Wagen in die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden BMW kollidiert. Der 64-jährige Fahrer des BMWs wurde bei der Kollision schwer verletzt. Auch sein gleichaltriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 24-jährige Unfallfahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.



Stuttgart: Fahrerin war betrunken

Die alarmierten Polizeibeamten führten mit der 24-Jährigen an der Unfallstelle einen Alkoholtest durch, da die Frau stark nach Alkohol roch. Dieser bestätigte den Verdacht der Beamten, der 24-Jährigen wurde daraufhin Blut entnommen. Ihr Führerschein wurde zunächst einbehalten. Auch wurde Anzeige gegen sie erstattet.



Die B29 war zwischen Iggingen und der Ausfahrt Schwäbisch Gmünd Ost für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 23:15 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.