Inzidenz unter 500

Ausgangsbeschränkungen in Stuttgart fallen weg

19.12.2021, 14:47 Uhr | dpa

Passanten auf dem Schlössplatz in Stuttgart (Symbolbild): In Stuttgart gelten seit Sonntag keine Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte mehr. (Quelle: Wilhelm Mierendorf/imago images)

Da die Inzidenz den fünften Tag in Folge unter 500 liegt, werden die Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte in Stuttgart gelockert. Die Ausgangsbeschränkungen entfallen.

In Stuttgart gelten ab Sonntag keine Ausgangsbeschränkungen mehr für Ungeimpfte, weil die Sieben-Tage-Inzidenz sich anhaltend unter der Schwelle 500 befindet. Das teilte die Stadt am Samstagabend mit.

Der Wert der gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner habe am Samstag den fünften Tag in Folge unter 500 gelegen. Damit treten die in der Coronaverordnung geregelten Einschränkungen für Menschen, die weder gegen das Corona-Virus geimpft noch genesen sind, am Sonntag außer Kraft.