Fahrer schwer verletzt

Betrunkener kracht mit Smart in Kunstwerk

22.01.2022, 12:34 Uhr | t-online, nhe

Einsatz für die Rettungskräfte in Waiblingen: Ein Betrunkener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über eine Verkehrsinsel. Mitten in einem Kunstwerk kam sein Smart zum stehen.

In Waiblingen bei Stuttgart ist ein Betrunkener mit seinem Smart in ein meterhohes Kunstwerk auf einem Kreisverkehr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr er gegen 22.40 Uhr die Verkehrsinsel in der Neckarstraße. Anschließend blieb sein Fahrzeug in circa zwei Meter Höhe auf dem Kreisverkehr stehen.

Laut Angaben der Beamten, war der Fahrer deutlich alkoholisiert. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg anschließend den komplett beschädigten Smart. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.