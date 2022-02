Stuttgart

Mann in Stuttgart mutmaßlich mit Messer attackiert

06.02.2022, 13:38 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Eine Mordkommission der Polizei ermittelt nach einem schweren Angriff auf einen 21-Jährigen in Stuttgart. Unbekannte sollen ihn am Sonntagmorgen vermutlich mit einem Messer attackiert haben, wie die Polizei mitteilte. Der schwer verletzte Mann wurde im Krankenhaus notoperiert. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Ein Begleiter des Verletzten habe die Polizei gerufen, sei aber aktuell nicht tatverdächtig, sagte ein Polizeisprecher. Eine mögliche erste Spur führte in die Shoppingmeile Königstraße. Passanten sollen dort laut Polizei zwei Männer in blutiger Kleidung und mit Blutspuren an den Händen gesehen haben.