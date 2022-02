Zeugen greifen ein

Mann schlägt in Corona-Teststation zu – 21-Jähriger verletzt

09.02.2022, 15:25 Uhr | t-online, ads

In einer Corona-Teststation nahe Stuttgart hat ein 52-Jähriger plötzlich zugeschlagen. Zeugen mussten den Angreifer überwältigen, ein junger Mann wurde verletzt.

Eine Schlägerei in einer Corona-Teststation in Nürtingen südöstlich von Stuttgart hat mit einem Polizeieinsatz geendet. Am Dienstagnachmittag hatte sich ein 52 Jahre alter Mann zunächst in der Station auf einen Stuhl gesetzt, ohne aber einen Test machen zu wollen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Völlig unvermittelt habe er dann auf einen 21-Jährigen eingeschlagen, wodurch sich eine Schlägerei zwischen den beiden entwickelte. Zeugen konnten den Älteren schließlich überwältigen, er wurde von der Polizei des Platzes verwiesen.

Wie die Polizei Reutlingen angibt, sei der 21-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Sie ermittelt nun sowohl gegen den alkoholisierten Angreifer, als auch gegen den jungen Kontrahenten wegen des Verdachts der Körperverletzung.