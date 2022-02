Stundenlange Sperrung

Dachstuhl brennt lichterloh – 23 Bewohner gerettet

15.02.2022, 11:50 Uhr | MaM, t-online

Feuerwehrleute im Einsatz: Der Dachstuhl hatte am frühen Morgen Feuer gefangen. (Quelle: 7aktuell)

In einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Stuttgart haben Einsatzkräfte ein Feuer bekämpft. 23 Bewohner waren vor Ort. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Im Stuttgarter Osten ist am Dienstagmorgen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das berichtet ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage von t-online.

Die Einsatzkräfte sind gegen 6.15 Uhr alarmiert worden. "Als wir eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach", so der Sprecher zu t-online. Alle insgesamt 23 Bewohner konnten sich jedoch selbstständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit zwei Drehleitern vor Ort. Etwa eine Stunde verbrachten die Einsatzkräfte damit, den Brand zu löschen. Währenddessen war die Friedensstraße gesperrt. Erst gegen 10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.