Langjähriger Abgeordneter

Grünen-Politiker Hans-Ulrich Sckerl ist tot

15.02.2022, 11:48 Uhr | dpa

Hans-Ulrich Sckerl (Bündnis 90/Die Grünen) spricht während einer Sitzung des Innenauschusses des Landtags von Baden-Württemberg(Archivbild): Der 70-Jährige verstarb an den Folgen seiner Krebserkrankung. (Quelle: Marijan Murat/dpa)

Die Grünen in Stuttgart trauern um Hans-Ulrich Sckerl. Der ehemalige Abgeordnete ist nach einer langen Krebserkrankung gestorben.

Der langjährige Grünen-Landtagsabgeordnete Hans-Ulrich Sckerl ist tot. Er sei im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, wie Grünen-Kreise am Dienstag mitteilten. Eine Mitarbeiterin aus dem Wahlkreis des Politikers hatte sich an die Presse gewandt.

Sckerl war bis zuletzt parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion und Fraktionsvize. Sckerl vertrat den Wahlkreis Weinheim im Landtag.