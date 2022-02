Polizei sucht Täter

Unbekannter belästigt und bestiehlt 18-Jährige

21.02.2022, 11:06 Uhr | t-online

In Stuttgart soll ein junger Mann eine 18-Jährige sexuell belästigt und bestohlen haben. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Wohl mit einem "Antanztrick" hat ein unbekannter Mann eine junge Frau in Stuttgart bestohlen – und sie gleichzeitig auch sexuell belästigt. Die 18-Jährige sei laut einer Mitteilung der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr auf der Kriegsbergstraße unterwegs gewesen. Der etwa 20 Jahre alte Mann habe sie dann auf dem Gelände einer Tankstelle in eine Ecke gedrängt und sie an Brüsten und Gesäß angefasst – offenbar mit dem Ziel, ihr die Oberbekleidung nach oben zu schieben.

Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin der Mann flüchtete. Später stellte die 18-Jährige fest, dass ihr Handy fehlte. Die Polizei sucht nun nach dem jungen Täter. Er wird als "dunkelhäutig", etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen, und sei dunkel gekleidet mit einem blauen Pullover gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.