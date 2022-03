Stuttgart

Sondergenehmigung: VfB darf vor 60.000 Fans spielen

08.03.2022, 11:40 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart darf im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison sein Stadion wieder voll auslasten. Möglich sei dies durch eine Sondergenehmigung des Landes, teilte der Club am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Somit dürfen gegen den FC Augsburg am Samstag, 19. März, wieder 60.000 Zuschauer in die Mercedes-Benz Arena (15.30 Uhr/Sky).