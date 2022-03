Polizei ermittelt

Hochzeitskorsos blockieren Autobahnverkehr

28.03.2022, 12:54 Uhr | t-online, mtt

Geschmücktes Auto in einem Hochzeitskorso (Symbolbild): Am Wochenende hat die Polizei gleich zwei Hochzeitsgesellschaften gestoppt, die auf der A81 den Verkehr behinderten. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

In Baden-Württemberg sind zwei Hochzeitsgesellschaften auf der A81 unangenehm aufgefallen. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und des Verdachts auf ein verbotenes Rennen.

Am Wochenende sind zwei Autokorsos ins Visier des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geraten – beide Male handelte es sich laut den Beamten um Hochzeitsgesellschaften auf der Autobahn. In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zunächst am Samstag gegen 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der A81. Ein Korso war in Richtung Stuttgart unterwegs. Ein 27-jähriger Teilnehmer begann demnach mehrere hundert Meter vor dem Engelbergtunnel damit, einen Zickzackkurs über alle Fahrstreifen hinweg zu fahren.

Damit bremste der junge Mann im Mercedes nachfolgende Fahrzeuge aus. Vor dem Einfahren in die Tunnelröhre habe der 27-Jährige dann seine Geschwindigkeit auf etwa 30 km/h verringert und den Korso in der Fahrbahnmitte durch den Tunnel geführt.



Nachdem die Hochzeitsgesellschaft die Autobahn an der Ausfahrt Leonberg-West verlassen hatte, wurde der Autokorso bei Grafenau von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Nötigung ermittelt.

Verdacht auf illegales Rennen beim zweiten Korso

Keine 24 Stunden später der nächste Ärger: Am Sonntag gegen 13 Uhr fuhr ein weiterer Hochzeitskorso auf die A81. Dieses Mal schlichen etwa 30 Fahrzeuge in Richtung Heilbronn.



Zeugen meldeten laut Polizei, dass die Teilnehmenden zwischen den Anschlussstellen Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd alle Fahrspuren blockierten und mit geringer Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinker unterwegs waren.



Polizei sucht Zeugen

Der 27-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne und der 24-jährige Fahrer eines Mercedes AMG sollen zudem mehrmals abrupt abgebremst haben, um anschließend wieder stark zu beschleunigen. Nach Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Pleidelsheim wurde auch dieser Korso von der Polizei angehalten. Gegen die 24 und 27 Jahre alten Männer wird wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 zu melden.