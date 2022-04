Weitere Geschädigte gesucht

Mann droht in S-Bahn Fahrgäste anzuzünden

07.04.2022, 18:20 Uhr | dpa

Polizisten vor dem Bahnhof in Stuttgart (Archivbild): Am Hauptbahnhof konnten Bundesbeamte den 52-Jährigen festnehmen. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

In einer Stuttgarter S-Bahn hat offenbar ein Mann gedroht, mehrere Fahrgäste anzuzünden – bewaffnet mit einem Feuerzeug und einer mit Ethanol gefüllten Wasserpistole. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

Ein 52-Jähriger soll am Donnerstag gedroht haben, Fahrgäste in einer S-Bahn in Stuttgart in Brand zu stecken. Laut Bundespolizei zückte er in der S4 auf der Fahrt von Backnang in Richtung Schwabstraße ein Feuerzeug und eine Wasserspritzpistole, die mit der leicht brennbaren Flüssigkeit Ethanol gefüllt war. "Wie viele Menschen der Mann in der Bahn angriff, ermitteln wir noch", sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der Mann geriet den Angaben nach mit einem Fahrgast in Streit. Dabei soll er den 54-Jährigen und weitere Reisende mit der Pistole und dem Feuerzeug bedroht haben. Wie es zu der Auseinandersetzung zwischen den Fremden kam und warum sie so eskalierte, war zunächst unklar.



Nach Drohung in Stuttgart: Mann in Spezialklinik

Der Mann war offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Einsatzkräfte nahmen den 52-Jährigen am Hauptbahnhof in Stuttgart fest und brachten ihn in eine Spezialklinik. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Dennoch sucht die Bundespolizei Stuttgart nach Zeugen und weiteren Menschen, die möglicherweise von dem Mann bedroht wurden.



Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der Bedrohung und der Störung des öffentlichen Friedens ermittelt. Hinweise können unter 0711 870350 gegeben werden.