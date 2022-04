Crash auf der L1100

Auto kollidiert mit Lkw – Fahrer stirbt

13.04.2022, 19:51 Uhr | pb, t-online

Die L1100 ist derzeit vollgesperrt. Dort sind ein Auto und Lkw ineinander gestoßen – für den Autofahrer konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße am Neckar bei Ludwigsburg (Baden-Württemberg) ist am Mittwochabend ein Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie ein Reporter vor Ort und die "Ludwigsburger Kreiszeitung" am Abend berichteten, war der Mann gegen 17.20 Uhr frontal mit dem Lastwagen kollidiert.

Ob und wie der Lkw-Fahrer bei dem schweren Zusammenstoß verletzt wurde, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Abend zunächst nicht sagen. Weitere Details würden bald bekanntgegeben, hieß es.



Auf der L1100 zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen waren am Abend Rettungskräfte im Einsatz, deshalb war die Strecke gegen 19 Uhr auch weiterhin in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.