Crash auf der L1100

Toyota kollidiert mit Lkw – Fahrer stirbt

14.04.2022, 07:47 Uhr | pb, t-online

Auf der L1100 ist ein Toyota frontal mit einem Lkw kollidiert – für den nicht angeschnallten Autofahrer konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße am Neckar bei Ludwigsburg (Baden-Württemberg) ist am Mittwochabend ein Toyota-Fahrer ums Leben gekommen. Der 51-jährige Mann war laut Polizei gegen 17.20 Uhr frontal mit dem Lastwagen kollidiert.

Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer in Höhe der Einmündung in die Mühläckerstraße aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gefahren und dort frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert.



Anschließend drehte sich der Toyota um 360 Grad, streifte eine Betonwand und kam schließlich zum Stehen. Der Wagen wurde bei dem Aufprall so stark deformiert, dass der 51-Jährige, der zudem nicht angeschnallt war, in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen starb.



Tödlicher Unfall bei Ludwigsburg: Hoher Sachschaden

Der 65-jährige Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 70.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete die Einholung eines Gutachtens an.

Am Abend waren Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und ein Notarzt im Einsatz. Die Strecke auf der L1100 zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen war bis nach Mitternacht in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.