Berichte über Schüsse

33-Jähriger stirbt nach Streit in Bad Cannstatt

15.04.2022, 09:51 Uhr | pb, t-online

Polizeieinsatz in Stuttgart: Ein Mann wurde bei Schüssen schwer verletzt. (Quelle: SDMG)

Polizei-Großeinsatz der Polizei in Stuttgart: Dort wurde ein Mann tödlich verletzt, die Täter sind auf der Flucht. Auch ein Hubschrauber der Polizei kreiste über der Stadt.

In Stuttgart (Baden-Württemberg) ist die Polizei am Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot im Einsatz: Dort wurde in Bad Cannstatt ein Mann tödlich verletzt. Laut einem Reporter vor Ort, der mit mehreren Zeugen des Vorfalls gesprochen hatte, soll der 33 Jahre alte Mann demnach aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen worden sein.

Das konnte eine Polizeisprecherin gegenüber t-online nicht bestätigen, die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen. Klar aber: Die Täter seien auf der Flucht, sie sollen mit einem Auto geflüchtet sein.



Der Vorfall soll sich dem zufolge gegen 15.30 Uhr in der Rosenaustraße ereignet haben. Laut der Sprecherin waren dort auf offener Straße zunächst mehrere Männer in einen Streit geraten.

Das Opfer wurde laut der Sprecherin von einem Notarzt vor Ort behandelt, erlag jedoch später seinen Verletzungen. Die Polizei setzte bei der Suche nach dem Täter auch einen Polizeihubschrauber ein, der über der City kreiste.