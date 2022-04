Frau leicht verletzt

64-Jähriger kracht mit Auto in Gegenverkehr

17.04.2022, 16:39 Uhr | t-online

Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Fahrer von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Dabei krachte er frontal gegen ein anderes Fahrzeug und verursachte einen großen Schaden.

Bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen am Ostersonntag ist ein hoher Sachschaden entstanden. Dieser beläuft sich auf 30.000 Euro. Am Vormittag befuhr ein 64-Jähriger nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Nord-Süd-Straße von der Heilbrunnenstraße kommend in Fahrtrichtung BAB A8, als er auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort krachte er mit seinem Skoda frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die 52-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Umherfliegende Autoteile beschädigten außerdem ein weiteres Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme musste die Nord-Süd-Straße komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.