Rund 1.500 Aussteller

Sechs Frühjahrsmessen sorgen in Stuttgart für volle Hallen

21.04.2022, 12:16 Uhr | mics, dpa, t-online

Oldtimermesse Retro Classics in Stuttgart (Archivbild): Sie ist zentraler Treffpunkt der Oldtimerszene in Süddeutschland. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Volle Hallen und 1.500 Aussteller: Bis Sonntag steht Stuttgart ganz im Zeichen der Frühjahrsmessen. Zum Start lockt die "Nacht der Sinne".

Auf dem Stuttgarter Messegelände beginnen am Donnerstag gleich sechs Messen. Alle Hallen sind nach Messeangaben belegt. Auf dem Gelände seien insgesamt 1.500 Aussteller vertreten.

Am Donnerstag, dem ersten Messetag, findet traditionell die "Nacht der Sinne" statt. Hier haben die Stuttgarter Frühjahrsmessen von 14 bis 22 Uhr geöffnet (die i-Mobility und Retro Classics von 11 bis 19 Uhr). Von Freitag bis Sonntag öffnen alle Messen von 9 bis 18 Uhr ihre Tore.

Dazu gehören die Slow Food Messe – Markt des guten Geschmacks, die Garten Outdoor Ambiente, die Fair Handeln, die i-Mobility sowie die Haus Holz Energie. Zugleich findet die Retro Classics statt, die sich mit Oldtimern beschäftigt.

Eintrittskarten gibt es nur auf elektronischem Weg. Die Kontaktnachverfolgung sei über die Eintrittskarte gewährleistet, teilten die Veranstalter mit. Die Messe Stuttgart empfiehlt Besuchern, eine Corona-Maske zu tragen und Abstand zu halten.

Retro Classics zeigt in Stuttgart Auto-Legenden

Die 21. Auflage der Retro Classics präsentiert neben den Oldtimern erneut eine private Verkaufsbörse, auf der Besitzer Hunderte von Fahrzeuge ausstellen. Insgesamt hat die Zahl der ausgestellten Autos aber abgenommen: Waren es vor zwei Jahren noch rund 4.000 Exponate, so gehen die Veranstalter für dieses Jahr von rund 2.500 Wagen aus. Sie werden in mehr als einem halben Dutzend Hallen ausgestellt: Veteranen ebenso wie Rennsportwagen, historische Nutzfahrzeuge, US-Straßenkreuzer und Luxuskarossen.

Die Pandemie hat der Begeisterung für die historischen Vierräder aus Sicht der Veranstalter keinen großen Abbruch getan: Auch in Corona-Zeiten sei der Klassiker-Markt durchaus in Bewegung geblieben, sagte Karl Ulrich Herrmann, geschäftsführender Gesellschafter der Retro Messen GmbH und Gründer der Retro Classics, im Vorfeld der Messe. Allerdings sei in den vergangenen Monaten ein regelrechter Informations- und Investitionsstau entstanden, der nun auf einen erfolgreichen Saisonstart in Stuttgart hoffen lasse.

In diesem Jahr beschäftigt sich eine Sonderschau der Messe mit dem Ford Mustang, der seit 58 Jahren mehr als zehn Millionen Mal gebaut wurde. Eine weitere Sonderschau widmet sich der Marke Moto Guzzi, außerdem sind die einstigen Rennfahrer Walter Röhrl und Jochen Mass zu Gast.

Genusshandwerk und fairer Handel bei Slow Food Messe

Auf der Slow Food Messe präsentieren die Aussteller eine Fülle an Speisen aus traditionell-handwerklicher Herstellung. Gut, sauber und fair produziert sollen sie sein sowie frei von Hilfs-, Aroma- oder Zusatzstoffen, so der Slow Food-Verein Deutschland.

Ein buntes Angebot rund um die Themen "Fair Trade und global verantwortungsvolles Handeln" erwartet wiederum die Besucher der Fair Handeln. Die Aussteller präsentieren hier unter anderem fair gehandelte Produkte, Nahrungsmittel und Kleidung. Darüber hinaus sollen Anregungen zu den Themen nachhaltige Finanzen, nachhaltiger Tourismus, Entwicklungszusammenarbeit und verantwortungsvolle Unternehmensführung gegeben werden.

Trends für Haus und Garten in Stuttgart zu entdecken

Inspirationen für das private Grün finden Besucher auf der Garten-Messe Garten Outdoor Ambiente. Mit den Themen "Wasser im Garten", "naturverbundene Gärten" und "Indoor meets Outdoor" steht die nachhaltige Gartengestaltung im Fokus. Mitgliedsbetriebe des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (GaLaBau) Baden-Württemberg gestalten auch in diesem Jahr wieder die Schaugärten. Angebote zu Kunsthandwerk und Ambiente sowie Pflanzenschauen soll es ebenfalls geben.

Die Messe "Haus Holz Energie" informiert bauinteressierte Besucher rund um die Themen Renovieren, Umbau und Neubau sowie über nachhaltige Energielösungen. Zudem gibt es Tipps für Immobilienbesichtigungen, unter anderem zur Einschätzung des Kaufpreises und der Qualität.

Mobilität der Zukunft auf der i-Mobility

Auf der i-Mobility steht die intelligente Mobilität der Zukunft im Vordergrund. Besucher können in großen Testparcours Autos mit alternativen Antrieben, E-Bikes, Pedelecs, Segways oder andere Fahrzeuge ausprobieren.

Außerdem informiert das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg in der Themenwelt "nachhaltig und digital" über die gesamte Bandbreite der Initiativen und Konzepte zu Mobilität, umweltbewusster Stadtplanung oder dem öffentlichen Nahverkehr der Zukunft.

Ein Ticket für alle sechs Messen

Besucher können mit nur einem Ticket alle parallel stattfindenden Messen besuchen. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 18 Euro, ermäßigt sind es 14 Euro (inklusive Ticket für den Nahverkehr des VVS). Kinder bis 15 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei (Familienticket). Für alle, die am Nachmittag auf die Messen kommen wollen, gibt es von Freitag bis Sonntag ab 14 Uhr ein Happy Hour Ticket für neun Euro.