Stuttgart

Korpatsch verliert Tennis-Achtelfinale in Stuttgart

22.04.2022, 05:17 Uhr | dpa

Tamara Korpatsch in Aktion. Foto: Christian Kaspar-Bartke/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart gegen die US-Open-Siegerin Emma Raducanu ausgeschieden. Die 26 Jahre alte Hamburgerin nahm der klar favorisierten Britin einen Satz ab, musste sich am Donnerstag aber mit 0:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-118. Korpatsch war eigentlich in der Qualifikation des hochklassig besetzten Sandplatz-Turniers gescheitert, aber aufgrund einer Absage ins Hauptfeld gerückt.

Nach dem Aus von Korpatsch ist die Schwäbin Laura Siegemund einzige deutsche Viertelfinalistin. Sechs deutsche Damen hatten im Hauptfeld des mit 611.210 Euro dotierten Sandplatz-Turniers gestanden. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber verlor am Mittwoch in der ersten Runde.