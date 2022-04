Unfall in Stuttgart-Giebel

Frau wird von Stadtbahn mitgerissen – schwer verletzt

28.04.2022, 07:34 Uhr | dpa, pb

Unglück in Stuttgart-Giebel: Am Abend will eine Frau eine U6-Bahn noch erreichen. Doch an der Haltestelle wird sie von einem Zug erfasst und mitgerissen. Sie muss schwerverletzt ins Krankenhaus.

Eine 69 Jahre alte Frau ist in Stuttgart am Mittwochabend von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte im Stadtteil Giebel eine Stadtbahn erreichen und überquerte hierzu einen Fußgängerübergang auf den Gleisen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Hierbei wurde die Frau den Angaben zufolge von einer entgegenkommenden Stadtbahn U6 erfasst und ein Stück mitgeschleift. Der Unfall ereignete sich laut einem Reporter vor Ort an der Haltestelle Salamanderweg.

Der 29-jährige Fahrer der Bahn machte eine Notbremsung, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, in der Stadtbahn gab es keine Verletzten.



Unfall in Stuttgart-Giebel: U6-Bahn schleift Frau mit sich

Laut dem Reporter wurden sowohl der Fahrer des Zugs, der die Frau mit sich gerissen hatte, als auch ein Fahrer eines an der Haltestelle wartenden Zuges von einem Kriseninterventionsteam der Johanniter betreut. Verkehrsmeister der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) räumten den verunfallten Zug.

Der Stadtbahnverkehr wurde laut Angaben des Sprechers bis in die Abendstunden in beide Richtungen gesperrt. Daher wurde an der Strecke ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.