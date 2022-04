Polizei Stuttgart sucht Zeugen

Frau überfallen und sexuell bedrängt

29.04.2022, 11:11 Uhr | mics, t-online

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht durch die Nacht (Symbolfoto): In Stuttgart ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Frau überfallen worden. (Quelle: IMAGO/Marius Schwarz; )

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Stuttgart eine 38-jährige Frau überfallen und sexuell bedrängt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 38 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Stuttgart überfallen und sexuell bedrängt worden. Die 38-Jährige war laut einer Mitteilung der Polizei von Freitag gegen 2.30 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel unterwegs, als der Unbekannte sie im Bereich des Pragfriedhofes ansprach, unvermittelt angriff und ihre Kleidung zerriss.

Die Frau wehrte sich heftig und der Unbekannte flüchtete. Dabei nahm er zunächst die Jacke der Frau an sich, warf sie aber kurz darauf wieder weg.

Polizei Stuttgart: Handy, Schlüssel und Geld gestohlen

Im Nachhinein stellte die 38-Jährige fest, dass ihr Mobiltelefon, ein Schlüsselbund und rund 50 Euro fehlten. Sie erstattete erst am Morgen Anzeige bei der Polizei und beschrieb den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alten und 160 bis 165 Zentimeter großen Mann mit zierlicher Figur. Er hatte dunkle Haare, dunkle Augen und trug eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711-89905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.