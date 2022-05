Schwäbisch Gmünd

Polizei sucht 14-Jährigen mit Hubschrauber

02.05.2022, 15:41 Uhr | pb, t-online

Wo steckt A.Q.? Am Wochenende verschwand der Junge aus Schwäbisch Gmünd plötzlich spurlos – die Polizei ist in großer Sorge wegen der Gesundheit des Jungen. Auch ein Hubschrauber half bei der Suche.

In Baden-Württemberg wird seit dem Wochenende der 14 Jahre alte A.Q. vermisst. Der Junge hatte am Sonntagmorgen seine Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach in Schwäbisch Gmünd verlassen. Die Sorge der Polizei ist groß: Noch am Abend des Tages, an dem A.Q. verschwand, gaben die Ermittler eine Vermisstenmeldung heraus.

Für die Gesundheit des Teenagers, der sich am Morgen in unbekannte Richtung von seiner Wohngruppe entfernt hatte, bestehe möglicherweise Gefahr, so die Ermittler in einer Pressemitteilung, die am Sonntagabend veröffentlicht worden war.

Suche in Baden-Württemberg: Hubschrauber im Einsatz

Bei einer ersten Suche nach dem Jungen am Wochenende kam auch ein Rettungshubschrauber der Polizei Schwäbisch Gmünd zum Einsatz, bislang blieben die Suchmaßnahmen jedoch ohne Erfolg. Der vermisste Jugendliche wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben.

A.Q. habe zudem eine schlanke Figur und kurze, lockige, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe der Junge ein blau-weißes T-Shirt und eine Jogginghose getragen, bei der ein Hosenbein rot und ein Hosenbein schwarz gefärbt sind.

Wer den Jungen auf dem von der Polizei am Sonntag veröffentlichten Foto erkennt, kann sich bei der Polizei Aalen unter der Telefonnummer 07171 358-0 melden.