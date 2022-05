In Baden-W├╝rttemberg ist der seit dem Wochenende vermisste 14-J├Ąhrige wieder da. Der Junge hatte am Sonntagmorgen seine Wohngruppe in Schw├Ąbisch Gm├╝nd verlassen. Die Sorge der Polizei war gro├č, da man bef├╝rchtet hatte, dass der Junge in Gefahr sein k├Ânnte.