Südwesten unterstützt Prototypenförderung an Hochschulen

04.05.2022 Studentinnen und Studenten sitzen während einer Vorlesung in einem Hörsaal in Tübingen.

In Baden-W├╝rttemberg sollen Forschungsergebnisse k├╝nftig schneller in marktf├Ąhige Produkte und Anwendungen umgewandelt werden. Daf├╝r werden in einem F├Ârderprogramm zun├Ąchst 6,3 Millionen Euro zur Verf├╝gung gestellt, wie Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilten. Das wirtschaftliche Potenzial vieler Forschungsergebnisse werde teilweise nicht ausreichend ausgesch├Âpft.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Gr├╝ne) sagte, mit der F├Ârderung erm├Âgliche man es, das Marktpotenzial von Forschungsergebnissen bereits w├Ąhrend der Forschung zu pr├╝fen und so eine effiziente und effektive ├ťbertragung in den Markt vorzubereiten. Und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) erkl├Ąrte, mit der Prototypenf├Ârderung werde ein neuer Ansatz zur F├Ârderung des wechselseitigen Technologietransfers verfolgt, um so auch das unternehmerische Denken in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu st├Ąrken.