Double perfekt: MTV-Volleyballerinnen bejubeln Meisterschaft

Minutenlang standen die Zuschauer in der Scharrena, um die neuen deutschen Volleyball-Meisterinnen des Allianz MTV Stuttgart zu feiern. Als Krystal Rivers den Matchball zum 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) nach S├Ątzen verwandelte und damit den 3:2-Sieg in der Best-of-Five-Serie gegen den SC Potsdam perfekt machte, gab es am Sonntagabend kein Halten mehr. Nach dem DVV-Pokalsieg holten sich die Stuttgarter in der ausverkauften Arena nach 2019 zum zweiten Mal den Titel.