Baden-WĂŒrttembergs MinisterprĂ€sident Winfried Kretschmann hat seinem Innenminister Thomas Strobl in der AffĂ€re um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse erneut den RĂŒcken gestĂ€rkt. Sein Vize Strobl genieße trotz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sein "volles Vertrauen", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Die ErklĂ€rung des Ministers, warum er das Schreiben weitergeleitet hat, sei "plausibel" und "glaubwĂŒrdig".