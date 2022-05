Mehr Geld für Beschäftigte in Transport- und Logistikbranche

Mehr Geld f├╝r Besch├Ąftigte in Transport- und Logistikbranche

Rund 120.000 Besch├Ąftigte der Transport- und Logistikbranche bekommen r├╝ckwirkend zum 1. Mai 4,4 Prozent mehr Lohn. Zum 1. M├Ąrz kommenden Jahres werde es eine weitere Erh├Âhung um 3,1 Prozent geben, berichteten die Tarifpartner am Dienstag in Stuttgart in ├╝bereinstimmenden Mitteilungen.